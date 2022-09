Nazione_Siena : Siena, cellulari vietati anche ai professori: non possono essere usati in classe -

Lo ha deciso il collegio dei docenti dei Licei Poliziani di Montepulciano (Siena): gli studenti e docenti non potranno utilizzare i cellulari in classe. Licei di Montepulciano, divieto già a partire da oggi, primo giorno di scuola. Lo ha stabilito il Collegio dei docenti. La circolare precisa, inoltre, come il divieto di utilizzo dei telefoni valga anche per gli insegnanti.