Rientro in classe, Gimbe boccia il piano anti covid: “Raccomandazioni generiche e responsabilità scaricate sulle scuole” (Di giovedì 15 settembre 2022) In occasione dei dati settimanali forniti dalla Fondazione Gimbe, il presidente Nino Cartabellotta punta il dito sulle misure previste per il Rientro a scuola, giudicandole inadeguate. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 15 settembre 2022) In occasione dei dati settimanali forniti dalla Fondazione, il presidente Nino Cartabellotta punta il ditomisure previste per ila scuola, giudicandole inadeguate. L'articolo .

matteosalvinimi : #12settembre, oggi si ritorna in classe! Buon rientro a scuola per studenti, professori e personale scolastico con… - TVAdrano : Adrano. Prima campanella. Rientro in classe senza mascherina e con tanta voglia di incontrare i compagni di scuola - istitutomorano : Rientro in #classe IS. F. Morano #martedi #13settembre 2022 #istitutomorano #Caivano #Napoli - istitutomorano : Rientro in #classe IS. F. Morano #martedi #13settembre 2022 #istitutomorano #Caivano #Napoli - Scenaricca : Tra 24 ore rientro in classe. Riprendono le mie lezioni di Arte e immagine -