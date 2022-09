Pomeriggio 5, Barbara d’Urso inondata dalle critiche per il Royal gossip (Di giovedì 15 settembre 2022) Da qualche giorno è tornato in onda su Canale 5, Pomeriggio 5. La trasmissione è dunque rientrata nella programmazione quotidiana. Il programma è una vera e propria certezza per la rete e per il pubblico che segue con affetto, da tanti anni, gli argomenti proposti nel salottino pomeridiano. A condurre, ovviamente, confermatissima Barbara d’Urso. Peccato però che nelle ultime ore, la presentatrice è stata letteralmente inondata dalle critiche di tanti telespettatori. Il motivo? E’ direttamente collegato a quello che è successo alla Regina Elisabetta II e alla Royal Family. I gossip sulla Royal Family a Pomeriggio 5 dopo la morte della Regina Dovunque, ormai da giorni, non si parla d’altro se non della morte di sua ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 15 settembre 2022) Da qualche giorno è tornato in onda su Canale 5,5. La trasmissione è dunque rientrata nella programmazione quotidiana. Il programma è una vera e propria certezza per la rete e per il pubblico che segue con affetto, da tanti anni, gli argomenti proposti nel salottino pomeridiano. A condurre, ovviamente, confermatissima. Peccato però che nelle ultime ore, la presentatrice è stata letteralmentedi tanti telespettatori. Il motivo? E’ direttamente collegato a quello che è successo alla Regina Elisabetta II e allaFamily. IsullaFamily a5 dopo la morte della Regina Dovunque, ormai da giorni, non si parla d’altro se non della morte di sua ...

