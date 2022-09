McLaren, test a Barcellona per il 'terzo' Palou (Di giovedì 15 settembre 2022) Tre giorni di prove private per consentire a Pato O'Ward e Alex Palou di continuare la scoperta della Formula 1 , dalla prospettiva della monoposto 2021, la MCL35M. E' il programma del team di Woking, ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di giovedì 15 settembre 2022) Tre giorni di prove private per consentire a Pato O'Ward e Alexdi continuare la scoperta della Formula 1 , dalla prospettiva della monoposto 2021, la MCL35M. E' il programma del team di Woking, ...

DanieleFassina : RT @P300it: Indycar | Alex Palou debutta in F1, test a Barcellona con McLaren ? di Matteo Pittaccio ?? - matteopittaccio : RT @P300it: Indycar | Alex Palou debutta in F1, test a Barcellona con McLaren ? di Matteo Pittaccio ?? - StockCarLiveITA : RT @P300it: Indycar | Alex Palou debutta in F1, test a Barcellona con McLaren ? di Matteo Pittaccio ?? - federicob95 : RT @P300it: Indycar | Alex Palou debutta in F1, test a Barcellona con McLaren ? di Matteo Pittaccio ?? - P300it : Indycar | Alex Palou debutta in F1, test a Barcellona con McLaren ? di Matteo Pittaccio ?? -