Il nuovo Dominik

(Di giovedì 15 settembre 2022) Alla fine siamo arrivati al fatidico momento in cui il figlio ha tradito il padre. Sono mesi se non anni che si ipotizzava il turn die a Clash at the Castle ciò è finalmente accaduto. Cosa possiamo aspettarci ora che il figlio di Rey è passato dalla parte dei cattivi? Una buona mossa è sicuramente stata quella di affiancarlo a una stable. Il ragazzo è ancora troppo acerbo per camminare sulle proprie gambe, avere un gruppo di atleti che possano accompagnarlo (o sostituirlo) nei promo e sul ring è doveroso. Il turn ad ogni modo è arrivato con un buon tempismo: da faceera ormai né carne né pesce, ma la stanchezza di essere coperto dall’ombra del padre è stata ben rappresentata negli scorsi mesi. La sua frustrazione in storyline è stata più volte evidente, non sono state poche le puntate in cui l’abbiamo visto sul punto di ...

