Il figlio Heung-Min ha chiaramente bisogno di riposo | senza parlare febbrile del fatto che sia stato “lasciato cadere”

(Di giovedì 15 settembre 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Son-Min non ha sparato a tutti i costi e gli Spurs hannodi riposarsi, ma i discorsi febbrili di “lasciarlo” non stanno facendo favori. I due gol nel finale dello Sporting contro gli Spurs in Champions League sono stati la vista di una diga che si rompe. Dall’inizio della nuova stagione c’è stata la sensazione che questa squadra avesse ottenuto risultati piuttosto che frizzanti, e che vincerestile portasse un’inevitabilità su ciò che doveva seguire. E forse hanno anche avuto un po’ di fortuna con il tempismo del loro inciampo. Non è una buona notizia, ovviamente, ma una sconfitta in trasferta nella seconda partita di una fase a gironi di Champions League dopo aver vinto la prima non è certo disastrosa. E rimangono in una posizione decente in ...