Esposto dei figli del maresciallo Lombardo: “fu ucciso, ecco le prove, dal proiettile alla lettera” (Di giovedì 15 settembre 2022) Parlano di un depistaggio che dura da 27 anni e assicurano di avere le prove che il proprio padre è stato ucciso – e non si è suicidato – i figli del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo trovato, senza vita, nella sua auto nella caserma dei carabinieri di Palermo, il 4 marzo 1995. Secondo i periti della famiglia il proiettile che uccise il maresciallo Lombardo non era della sua arma. Inoltre, ricordano i figli, nessuno lo vide entrare in caserma quella sera. Insomma una serie di circostanze che, unite ad altri elementi, aprono scenari ben diversi da quelli fin qui conosciuti e ufficiali. “È stato ammazzato. Adesso abbiamo le prove, inconfutabili – assicurano i figli di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022) Parlano di un depistaggio che dura da 27 anni e assicurano di avere leche il proprio padre è stato– e non si è suicidato – ideldei carabinieri Antoninotrovato, senza vita, nella sua auto nella caserma dei carabinieri di Palermo, il 4 marzo 1995. Secondo i periti della famiglia ilche uccise ilnon era della sua arma. Inoltre, ricordano i, nessuno lo vide entrare in caserma quella sera. Insomma una serie di circostanze che, unite ad altri elementi, aprono scenari ben diversi da quelli fin qui conosciuti e ufficiali. “È stato ammazzato. Adesso abbiamo le, inconfutabili – assicurano idi ...

SecolodItalia1 : Esposto dei figli del maresciallo Lombardo: “fu ucciso, ecco le prove, dal proiettile alla lettera”… - reggiotv : Secondo l’UNICEF il 99% della popolazione infantile mondiale è già stato esposto ad almeno uno shock climatico o… - PMO_W : RT @Assange_Italia: Grazie Julian #Assange per esserti esposto per tutti noi. Con la t-shirt di @WikiLeaksShop nelle lotte dei cittadini ch… - iFon26 : @nicolazetti Anche lui, come la regina, verrà esposto in vari paesi per l’adorazione dei sudditi? - Assange_Italia : RT @Assange_Italia: Grazie Julian #Assange per esserti esposto per tutti noi. Con la t-shirt di @WikiLeaksShop nelle lotte dei cittadini ch… -