E a Bologna scende in campo Sgarbiman (Di giovedì 15 settembre 2022) La strategia comunicativa del critico d'arte candidato al Senato nella città «rossa»: tavole a fumetti in cui indossa il costume di un supereroe che si batte contro il suo avversario, ovvero Pier Ferdinando Casini. A Bologna, come in una gabbia, prigioniero, mentre la campagna elettorale si svolge altrove. Nessun candidato combatte in un collegio blindato per il nemico. E, naturalmente, dove la battaglia è difficile, se non impossibile, inviano un guerriero che provi a capovolgere i risultati. Bologna è nota come roccaforte «rossa» e, per una beffa, ai comunisti bolognesi viene imposto di votare un democristiano, Pier Ferdinando Casini, voluto da Berlusconi e Fini presidente della Camera dei deputati. Ora, per essere eletto a casa sua, si candida con il Pd. E tocca a me essere candidato contro di lui dal partito che lui stesso ha fondato, l'Udc. Casini ...

