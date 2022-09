Allegri a rischio esonero? L’allenatore bianconero esce allo scoperto (Di giovedì 15 settembre 2022) Zero scuse. Serviva dare una scossa, serviva tornare alla vittoria: dopo il passo falso nella prima uscita stagionale in Champions League contro lo stellare Paris Saint-Germain, ed il polverone mediatico che ha violentemente investito l’ambiente bianconero dopo la partita con la Salernitana, servivano obbligatoriamente i 3 punti, per provare a risollevare un’ambiente poco stimolato. Invece, un’altra debacle, stavolta contro il Benfica, in una partita casalinga che ha visto la Juventus incassare l’ennesima delusione. Dopo l’iniziale vantaggio bianconero nel segno di Milik, gli uomini di Massimiliano Allegri sono stati prima raggiunti da un calcio di rigore dell’ex Inter Joao Mario, poi superati dal goal di David Neres, al minuto 55 della ripresa. A fine partita poi, lo stadio ha sfogato tutta la sua frustrazione per gli scarsi ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 15 settembre 2022) Zero scuse. Serviva dare una scossa, serviva tornare alla vittoria: dopo il passo falso nella prima uscita stagionale in Champions League contro lo stellare Paris Saint-Germain, ed il polverone mediatico che ha violentemente investito l’ambientedopo la partita con la Salernitana, servivano obbligatoriamente i 3 punti, per provare a risollevare un’ambiente poco stimolato. Invece, un’altra debacle, stavolta contro il Benfica, in una partita casalinga che ha visto la Juventus incassare l’ennesima delusione. Dopo l’iniziale vantaggionel segno di Milik, gli uomini di Massimilianosono stati prima raggiunti da un calcio di rigore dell’ex Inter Joao Mario, poi superati dal goal di David Neres, al minuto 55 della ripresa. A fine partita poi, lo stadio ha sfogato tutta la sua frustrazione per gli scarsi ...

