Walid Cheddira | il Presidente del Loreto | “Che fame…”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) “Il valore disi vedeva sin da subito”, così ildelCapodaglio. “Aveva una fame incredibile, tanto che avevo provato a proporlo a qualchein serie D, pur senza successo”. Queste le parole di Andrea Capodaglio, intervenuto ai nostri microfoni. Capodaglio ha parlato di. Il vero bomber d’Italia, autore di 9 reti in 7 partite in questo avvio di stagione. In molti a quel tempo non credevano nelle qualità di, occorre essere sinceri. “Vista la mia amicizia col patron Tosoni, l’accordo trae Sangiustese fu raggiunto in poco tempo, con fiducia reciproca. Il tutto con l’obiettivo di mandare il più avanti possibile il ragazzo che fece subito vedere belle cose alla ...

'Felice e orgoglioso di questo traguardo raggiunto. Ma siamo solo all'inizio, continuerò a lavorare per migliorare': Sono le parole di, attaccante della Ssc Bari, con cui ha commentato la notizia della chiamata da parte della nazionale del Marocco. In particolare il selezionatore della nazionale Hoalid Regragui lo ha ...Prima convocazione con la Nazionale del Marocco per, attaccante del Bari , che sta raccogliendo i frutti del suo grande lavoro e del suo stato di forma anche in termini di gol. Il giocatore ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta ...L’attaccante della Spal in vetta alla classifica marcatori con Gondo e Cheddira. E con Rabbi e Finotto che hanno già rotto il ghiaccio, ora tocca a Moncini ...Il bomber che sta segnando tanto in Serie B col Bari è stato convocato dalla Nazionale del Marocco verso il Qatar ...