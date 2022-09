Von der Leyen al Parlamento europeo. “Tempi duri, ma vinceremo noi” (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Presidentessa del Parlamento europeo, Roberto Metsola, nel tracciare il quadro politico ed economico attuale ha evidenziato con fermezza che la risposta dell’Unione europea c’e’ e ci sara’, lasciando ogni dettaglio alla dichiarazione sullo stato dell’Unione 2022 alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Ucraina, simbolo di coraggio per l’Europa La dichiarazione della von der Leyen ha avuto luogo in un contesto completamente nuovo per l’Europa moderna. Si e’ tenuto mentre e’ in atto un conflitto sul suolo europeo, un conflitto che ha risvegliato nel nostro continente un moto di solidarieta’ senza eguali. Di fronte a questo evento l’Europa ha scoperto di essersi evoluta ed e’ apparsa molto coesa. Se 15 anni fa, durante la crisi finanziaria, l’Europa ha dato una risposta ai suoi ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 14 settembre 2022) La Presidentessa del, Roberto Metsola, nel tracciare il quadro politico ed economico attuale ha evidenziato con fermezza che la risposta dell’Unione europea c’e’ e ci sara’, lasciando ogni dettaglio alla dichiarazione sullo stato dell’Unione 2022 alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der. Ucraina, simbolo di coraggio per l’Europa La dichiarazione della von derha avuto luogo in un contesto completamente nuovo per l’Europa moderna. Si e’ tenuto mentre e’ in atto un conflitto sul suolo, un conflitto che ha risvegliato nel nostro continente un moto di solidarieta’ senza eguali. Di fronte a questo evento l’Europa ha scoperto di essersi evoluta ed e’ apparsa molto coesa. Se 15 anni fa, durante la crisi finanziaria, l’Europa ha dato una risposta ai suoi ...

davcarretta : Ursula von der Leyen: 'Questa non è solo una guerra scatenata dalla Russia contro l'Ucraina. Questa è una guerra c… - pietroraffa : == Ursula von der Leyen:'Voglio essere molto chiara, le sanzioni sono qui per restare. Questo è il momento per noi… - Rinaldi_euro : La Corte dei Conti UE chiede chiarezza sui rapporti Von der Leyen/Pfizer e da ragione all’interrogazione presentata… - MIMoMA22 : RT @davcarretta: Von der Leyen: 'Una lezione di questa guerra è che avremmo dovuto ascoltare quelli che conoscono Putin' da Ana Politkovska… - Leaderdelsettor : 'I lavoratori delle fabbriche di ceramica del Centro Italia hanno deciso di spostare i loro turni al mattino presto… -