Terra amara: finalmente sappiamo quanto tornerà in onda! (Di mercoledì 14 settembre 2022) Terra amara non andrà in onda: quando riprenderà la soap opera di Canale Cinque? Andiamo scoprire le ultime novità sulla telenovela Per tutti gli appassionati della telenovela Terra amara c'è una brutta sorpresa: la soap opera di Canale Cinque, infatti, non verrà più trasmessa a partire dal prossimo lunedì 19 settembre, per lasciare spazio alle nuove puntate del programma Uomini e Donne. I fan di Terra amara purtroppo non sapranno come andrà a finire la soap opera con protagonisti Züleyha, Yilmaz e Demir. Terra amara non andrà in onda: cosa ci sarà al posto della telenovela? (fonti Web)Purtroppo, ancora non si sa quando potrebbero tornare in onda le nuove puntate. O per meglio dire, non si conosce ancora la data esatta, ma stando a ...

