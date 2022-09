Settima giornata Serie A 2022/2023: le designazioni arbitrali (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la Settima giornata Serie A 2022/2023 in programma tra venerdì 16 e domenica 18 settembre. SettimaNA giornata Serie A 2022/2023: QUALI SONO LE designazioni arbitrali? SALERNITANA-LECCE: venerdì 16/09 h. 20.45 Arbitro: Doveri Assistenti: Rossi C-Cipriani Iv: Camplone Var: Mazzoleni Avar: Passeri BOLOGNA-EMPOLI: sabato 17/09 h. 15 Arbitro: Volpi Assistenti: Di Monte-Massara Iv: Piccinini Var: Nasca Avar: Del Giovane SPEZIA-SAMPDORIA: sabato 17/09 h. 18 Arbitro: Sozza Assistenti: ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per lain programma tra venerdì 16 e domenica 18 settembre.NA: QUALI SONO LE? SALERNITANA-LECCE: venerdì 16/09 h. 20.45 Arbitro: Doveri Assistenti: Rossi C-Cipriani Iv: Camplone Var: Mazzoleni Avar: Passeri BOLOGNA-EMPOLI: sabato 17/09 h. 15 Arbitro: Volpi Assistenti: Di Monte-Massara Iv: Piccinini Var: Nasca Avar: Del Giovane SPEZIA-SAMPDORIA: sabato 17/09 h. 18 Arbitro: Sozza Assistenti: ...

