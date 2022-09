Rangers-Napoli, Van Bronckhorst: “Abbiamo tenuto testa” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giovanni Van Bronckhorst ha rilasciato alcune dichiarazione dopo la sconfitta del Glasgow Rangers contro il Napoli. Il Napoli batte in trasferta il Glasgow Rangers per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Giovanni Vanha rilasciato alcune dichiarazione dopo la sconfitta del Glasgowcontro il. Ilbatte in trasferta il Glasgowper … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

pisto_gol : Un #Napoli da sogno vince anche in Scozia, sbaglia un rigore con #Zielinski ma segna tre gol ai #Rangers, una… - SkySport : ?? RANGERS-NAPOLI 0-3 Risultato finale ? ? Rig. #Politano (67’) ?? #Raspadori (85’) ?? #Ndombélé (90’+1) ? ?? CHAMPIO… - Gazzetta_it : #Napoli da impazzire: 3-0 ai Rangers con due rigori sbagliati e primo posto nel girone - cn1926it : #Politano festeggia il suo primo gol in #Champions: “Scarica di adrenalina pazzesca!” - anperillo : RT @Agenzia_Ansa: CHAMPIONS | Il Benfica ha battuto la Juventus 2-1 in una partita della seconda giornata della fase a gironi (gruppo H) de… -