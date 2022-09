Primark apre in Campania: come candidarsi e profili richiesti (Di mercoledì 14 settembre 2022) Continuano le buone notizie riguardo il lavoro per i campani. Dopo l’annuncio delle aperture del Parco divertimenti Ludo & Felix (qui maggiori info) e dell’Ikea danese JYSK (potete saperne di più qui), in Campania apre la sua prima sede anche Primark. Di seguito vediamo meglio chi è Primark, dove apre Primark in Campania, quali sono L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Continuano le buone notizie riguardo il lavoro per i campani. Dopo l’annuncio delle aperture del Parco divertimenti Ludo & Felix (qui maggiori info) e dell’Ikea danese JYSK (potete saperne di più qui), inla sua prima sede anche. Di seguito vediamo meglio chi è, dovein, quali sono L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

