Nido di vipere, in sala la commedia nera coreana alla Tarantino con la premio Oscar Youn Yuh-Jung – La clip (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rimescolare le carte fa bene. Nonostante il Far East Festival e un Oscar a Parasite, siamo pressoché a digiuno di titoli in sala che arrivano dalla fetta di mercato mastodontica della Corea del Sud. Provano a riparare il misfatto da giovedì 15 settembre quelli di Officine Ubu con Nido di vipere, in originale Beasts clawing at straws, diretto da Kim Yong-hoon. Sorta di commedia nera a più strati, zeppa di personaggi principali, cadenzata da una certa ridanciana furia tarantiniana e costruita attorno all’inseguimento di una valigia Louis Vuitton piena di soldi che un inserviente di una sauna ritrova casualmente in un armadietto e nasconde in magazzino. La valigia che seguiamo in dettaglio, modello bomba nel bagagliaio alla Infernale Quinlan, per un paio ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Rimescolare le carte fa bene. Nonostante il Far East Festival e una Parasite, siamo pressoché a digiuno di titoli inche arrivano dfetta di mercato mastodontica della Corea del Sud. Provano a riparare il misfatto da giovedì 15 settembre quelli di Officine Ubu condi, in originale Beasts clawing at straws, diretto da Kim Yong-hoon. Sorta dia più strati, zeppa di personaggi principali, cadenzata da una certa ridanciana furia tarantiniana e costruita attorno all’inseguimento di una valigia Louis Vuitton piena di soldi che un inserviente di una sauna ritrova casualmente in un armadietto e nasconde in magazzino. La valigia che seguiamo in dettaglio, modello bomba nel bagagliaioInfernale Quinlan, per un paio ...

