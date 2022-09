Leonardo Di Caprio e Gigi Hadid avvistati insieme: sta nascendo l’amore? (Di mercoledì 14 settembre 2022) Leonardo Di Caprio archivia del tutto la relazione con Camila Morrone e a distanza di appena un mese punta gli occhi sulla bella Gigi Hadid. Secondo quanto riferito da diverse fonti al magazine People, tra i due potrebbe esserci già qualcosa. L’attore, 47 anni, e la top model, 27, infatti sono stati visti insieme a New York. Le voci sul presunto flirt girano da settimane ma dai due al momento non sono giunte né smentite né conferme. Secondo Us Weekly, Gigi Hadid non sarebbe interessata alle attenzioni di Di Caprio, pur avendolo recentemente incontrato a Chateau Marmont. «Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora», ha scritto il magazine, ma People assicura che la versione è un’altra. «Si stanno conoscendo» Non è ancora chiaro ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 14 settembre 2022)Diarchivia del tutto la relazione con Camila Morrone e a distanza di appena un mese punta gli occhi sulla bella. Secondo quanto riferito da diverse fonti al magazine People, tra i due potrebbe esserci già qualcosa. L’attore, 47 anni, e la top model, 27, infatti sono stati vistia New York. Le voci sul presunto flirt girano da settimane ma dai due al momento non sono giunte né smentite né conferme. Secondo Us Weekly,non sarebbe interessata alle attenzioni di Di, pur avendolo recentemente incontrato a Chateau Marmont. «Sono solo amici, lei non vuole nulla di romantico con lui per ora», ha scritto il magazine, ma People assicura che la versione è un’altra. «Si stanno conoscendo» Non è ancora chiaro ...

