Il primo orologio del regno di Carlo III è una vera e propria sorpresa (Di mercoledì 14 settembre 2022) Quale orologio indossa un re? I sovrani del rap scelgono i Patek Philippe da collezione più rari al mondo. Re James, Sua Altezza dei Los Angeles Lakers, preferisce affidarsi a un Richard Mille o a un Audemars Piguet. Cosa mette al polso un vero e proprio monarca appena incoronato? Nel caso di Re Carlo III, fresco di insediamento al trono, l'orologio selezionato rispecchia le caratteristiche del personaggio che ci siamo abituati a conoscere: un uomo di classe con una spiccata predilezione per gli oggetti realizzati artigianalmente e di lunga durata. Durante l'adempimento dei propri doveri reali e la partecipazione al lutto della folla in occasione della morte di sua madre, la Regina Elisabetta II, Carlo ha indossato un Chronographe Toric automatico di Parmigiani Fleurier. Si tratta di un marchio poco conosciuto, a meno ...

