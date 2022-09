Iervolino: “ADL mi ha mandato un messaggio dopo la partita con la Juve” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Radio Kiss Kiss Napoli – Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha preso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 14 settembre 2022) Radio Kiss Kiss Napoli – Danilo, presidente della Salernitana, ha preso … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

apetrazzuolo : SALERNITANA - Iervolino: 'Dopo il match con la Juventus ho ricevuto un messaggio da ADL' - juve_magazine : SALERNITANA - Iervolino: 'Dopo il match con la Juventus ho ricevuto un messaggio da ADL' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Franco Esposito: 'La Salernitana sembrava la Juve, Iervolino ha come alleato ADL' - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL PARERE - Franco Esposito: 'La Salernitana sembrava la Juve, Iervolino ha come alleato ADL' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL PARERE - Franco Esposito: 'La Salernitana sembrava la Juve, Iervolino ha come alleato ADL' -