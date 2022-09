Francia, arbitri: “Stop violenze in campo, servono punizioni esemplari” (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono sempre più frequenti in Francia episodi violenti in campo con protagonisti giocatori e pubblico. Le associazioni dei direttori di gara Safe (arbitri elite) e Unaf (arbitri dilettanti) hanno diffuso un comunicato congiunto per denunciare una situazione sempre più difficile, facendo appello anche al ministro dello Sport, Amelie Oudea Castera, per chiedere “punizioni esemplari” per i responsabili. A portare a questa reazione degli arbitri sono stati specialmente due episodi. Nella partita tra Psg e Brest. il difensore Kimpembe ha commesso un brutto fallo su un avversario, e quando l’arbitro lo ha avvicinato per sanzionarlo gli ha allontanato il braccio urlando: “Non toccarmi, Perché mi stai toccando? Non farlo!”. In Ligue 2, invece, è successo di tutto nella partita ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sono sempre più frequenti inepisodi violenti incon protagonisti giocatori e pubblico. Le associazioni dei direttori di gara Safe (elite) e Unaf (dilettanti) hanno diffuso un comunicato congiunto per denunciare una situazione sempre più difficile, facendo appello anche al ministro dello Sport, Amelie Oudea Castera, per chiedere “” per i responsabili. A portare a questa reazione deglisono stati specialmente due episodi. Nella partita tra Psg e Brest. il difensore Kimpembe ha commesso un brutto fallo su un avversario, e quando l’arbitro lo ha avvicinato per sanzionarlo gli ha allontanato il braccio urlando: “Non toccarmi, Perché mi stai toccando? Non farlo!”. In Ligue 2, invece, è successo di tutto nella partita ...

sportface2016 : #Francia, arbitri: “Stop violenze in campo, servono punizioni esemplari” - ZonaBianconeri : RT @SSportNetwork: #SuperSportNews! L'originale! #SerieA #Dybala trascina la #Roma; #VAR l'ammissione degli arbitri, #Juve furiosa; #Champi… - SSportNetwork : #SuperSportNews! L'originale! #SerieA #Dybala trascina la #Roma; #VAR l'ammissione degli arbitri, #Juve furiosa;… - KrankFessie : ci lamentiamo degli arbitri italiani ma vedete che putiferio ha fatto sto arbitro in Ligue 2 in Francia. Ho visto g… - PaulVen83309573 : @Termy73 In Francia abbiamo arbitri fasulli, in Italia sembrano in malafede, soprattutto contro la Juve. Campionato… -