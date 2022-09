Equitazione, Mondiali completo 2022: 27 squadre al via, in palio 7 pass per le Olimpiadi (Di mercoledì 14 settembre 2022) I Mondiali 2022 di completo dell’Equitazione scatteranno domani, giovedì 15 settembre, in Italia, nell’impianto sportivo equestre di Rocca di Papa – Pratoni del Vivaro (Roma), sede dei Giochi Olimpici del 1960 e dei World Equestrian Games del 1998: al via 27 Paesi per la competizione a squadre. La prova di dressage, spalmata su due giornate di competizioni (si concluderà venerdì 16), darà il via alla rassegna iridata, che rappresenta la prima occasione per qualificare una squadra composta da tre binomi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le prime 7 classificate della prova a squadre, ad esclusione della Francia, già qualificata ai Giochi in qualità di Paese ospitante, otterranno il pass per la prossima rassegna olimpica. L’Italia scenderà sul rettangolo per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ididell’scatteranno domani, giovedì 15 settembre, in Italia, nell’impianto sportivo equestre di Rocca di Papa – Pratoni del Vivaro (Roma), sede dei Giochi Olimpici del 1960 e dei World Equestrian Games del 1998: al via 27 Paesi per la competizione a. La prova di dressage, spalmata su due giornate di competizioni (si concluderà venerdì 16), darà il via alla rassegna iridata, che rappresenta la prima occasione per qualificare una squadra composta da tre binomi alledi Parigi 2024. Le prime 7 classificate della prova a, ad esclusione della Francia, già qualificata ai Giochi in qualità di Paese ospitante, otterranno ilper la prossima rassegna olimpica. L’Italia scenderà sul rettangolo per ...

