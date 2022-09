E se «essere come il prezzemolo» fosse un complimento? Rendiamolo protagonista delle nostre ricette (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sta un po’ dappertutto, tanto da essere a volte ignorato, o persino odiato. Spesso però fa la differenza, un po’ come i registi a centrocampo (se vogliamo usare un riferimento calcistico). Oggi vogliamo che sia il protagonista assoluto della nostra storia, una storia fatta di ingredienti, ricette e sapori autentici Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Sta un po’ dappertutto, tanto daa volte ignorato, o persino odiato. Spesso però fa la differenza, un po’i registi a centrocampo (se vogliamo usare un riferimento calcistico). Oggi vogliamo che sia ilassoluto della nostra storia, una storia fatta di ingredienti,e sapori autentici

GiovaQuez : L'esercito invasore di Putin, 'gente innocente che chiedeva solo di non essere discriminata'. Mentre il governo ucr… - FBiasin : “Le critiche al mister? Danno fastidio, siamo noi che facciamo le scelte in campo. Lui sceglie chi gioca, ma poi to… - elio_vito : C'è un partito in Italia, la Lega, che ha un accordo con il partito di Putin, Russia Unita. Come può essere credibi… - Leftmad : @Nonha_stata Come fanno a pensare di essere loro a fare sacrifici se le bollette ricopriranno il 70% di uno stipendio medio - Gianuvola : @FilSava @EnricoLetta A te nessuno ha detto come devi vivere e come devi fare la tua famiglia. Tu non ti permettere… -