Disastro Juve in Champions | sconfitta in casa 2-1 dal Benfica

HenryJames8003 : @juventusfc La Juve non esiste più. Non è più la squadra che è stata, la società che è stata. Umiliati da tutti, pr… - fisco24_info : Champions, Juve-Benfica 1-2 e disastro bianconero: (Adnkronos) - La formazione di Allegri ha già un piede fuori dal… - MarcoCat1961 : @juventusfc Esco ora dallo stadio , il disastro ! Sono un gobbo che vede la Juve dal 1967 . Ora possiamo dire che i… - tcm24com : Champions League, disastro Juve sconfitta in casa 2-1 dal Benfica, fischi dei tifosi bianconeri #championsLeague… - giancarloarca : Credo che la storia di Allegri e la Juve sia finita,colpe da condividere con il suo staff e con la dirigenza,spero… -

Entilocali-online

15', che si è fatta rimontare clamorosamente: da 1 - 0 a 1 - 2. 14' Danilo ammonito per fallo su Neres. 13' Entra Di Maria, esce Miretti. Entra De Sciglio, esce Cuadrado. 10' Avanti gli ...Arbitro: Kaspar Sjöberg (Svezia) Ore 19:20 -rimaneggiata Ci sarà il grande ex, almeno in ...ha reso omaggio a Superga alla lapide che ricorda il Grande Torino e chi perse la vita nel... Champions, Juve-Benfica 1-2 e disastro bianconero Zero punti dopo due partite nel girone di Champions, un punto nelle ultime tre partite. Non sono solo i numeri a fotografare una Juve sempre più in crisi di identità e di risultati.Nuova clamorosa sconfitta della Juventus, la squadra di Allegri è sempre più in crisi. Una situazione davvero difficile.