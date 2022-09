Del Mese chiede misure per i giovani e fa un invito: “Andate a votare” (FOTO) (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutidi Valentina Scognamiglio Si è tenuta questa mattina al Caffè delle Streghe la conferenza stampa del candidato di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati Antonio del Mese. Diversi i temi affrontati tra questi la crisi giovanile che si sta verificando nel nostro paese. Come ha ricordato il candidato Del Mese sono circa cinque milioni i giovani fuori sede che per problemi di tempo e di spese non si recano a votare. Questo, a detta di Del Mese, a causa di uno Stato che non agevola le procedure per rendere possibile il voto a chi vive lontano dal Comune di residenza. Il candidato ha infatti più volte invitato gli elettori ad andare a votare per tornare ad esercitare il diritto al voto che in un paese democratico come è l’Italia è ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutidi Valentina Scognamiglio Si è tenuta questa mattina al Caffè delle Streghe la conferenza stampa del candidato di Azione-Italia Viva alla Camera dei Deputati Antonio del. Diversi i temi affrontati tra questi la crisile che si sta verificando nel nostro paese. Come ha ricordato il candidato Delsono circa cinque milioni ifuori sede che per problemi di tempo e di spese non si recano a. Questo, a detta di Del, a causa di uno Stato che non agevola le procedure per rendere possibile il voto a chi vive lontano dal Comune di residenza. Il candidato ha infatti più volte invitato gli elettori ad andare aper tornare ad esercitare il diritto al voto che in un paese democratico come è l’Italia è ...

SuperQuarkRai : “I nostri posteri siamo noi”. Un mese fa ci lasciava #PieroAngela. A noi piace ricordarlo così, quando nel 1973 si… - g_brescia : Invece che approvare una legge sul #salariominimo essenziale per oltre 4 milioni di lavoratori che non riescono ad… - SerieA : Un inizio di stagione stellare per il @EASPORTSFIFA POTM del mese di agosto ?? ? Khvicha Kvaratskhelia ? @EA_FIFA_Italia #POTM #FIFA23 - Erminia83533558 : RT @BzBroono: @GiuseppeConteIT Il bello è che anche fingendo che il Gov possa cancellare un voto del Parlamento, un mese fa tra le condizio… - IL___PRESIDENTE : RT @13_lumina: Bello mandare armi ai nazisti ucraini se prendi 20 mila euro al mese e puoi permetterti tutti i pannelli solari del mondo B… -