Bambina di un anno rischia di soffocare, salvata dai medici in ospedale (Di mercoledì 14 settembre 2022) Una Bambina di un anno e due mesi, che aveva inalato dei semi di girasole, ha rischiato di morire soffocata. Decisivo, per salvarla, il lavoro dei medici dell' ospedale Santa Maria Nuova di Reggio ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 settembre 2022) Unadi une due mesi, che aveva inalato dei semi di girasole, hato di morire soffocata. Decisivo, per salvarla, il lavoro deidell'Santa Maria Nuova di Reggio ...

leggoit : Bambina di un anno rischia di soffocare, salvata dai medici in ospedale - jerryru34062156 : @FratellidItalia @GiorgiaMeloni Un cartone racconta una una bambina felice, amata da due mamme. Scandalo, polemiche… - Wannabesciampi : Quando parliamo del fatto che il mio ex sia andato a iscrivere figlia a catechismo (ultimo anno poi eh) e il parroc… - CatMorland4 : Ho scritto alla collega meno peggio dello scorso anno per dirle che il pei della bambina lo porto questo lunedì e l… - qaranoie : in bocca al lupo alla mia bambina per il suo secondo anno da professionista ?? -