Aborto | la nuova stretta di Viktor Orban | “Le donne ungheresi dovranno ascoltare il battito del feto prima di interrompere la gravidanza”

(Di mercoledì 14 settembre 2022)stringe ancora sull’: leildeldi abortire. Lo ha deciso il governo di Budapest con decreto del ministero dell’Interno pubblicato sulla Gazzetta ufficiale ungherese. Oltre ai requisiti già previsti per abortire, lanorma rende obbligatorio per i medici presentare allela prova “chiaramente identificabile delle funzioni vitali del”. In altre parole un’ecografia del cuore. Firmato dal ministro dell’Interno Sandor Pinter, il decreto entrerà in vigore a partire da giovedì 15 settembre. Il partito di estrema destra Mi Hazank ha fatto sapere di essere lieto che “le mamme ora ...

Entreranno in vigore il 15 settembre norme restrittive sull'aborto volute dal primo ministro ungherese e contenute in un decreto del ministero dell'Interno. Le nuove regole renderanno obbligatorio per ...