Ucraina | Draghi telefona a Zelensky | «Pieno sostegno a Kiev»

(Di martedì 13 settembre 2022) Nella mattinata di oggi, 13 settembre, il presidente del Consiglio Marioha avuto una nuova conversazione telefonica con il presidente dell’Volodymyr. Il colloquio si è incentrato sugli ultimi positivi sviluppi della controffensiva– le forze armate diavrebbero riconquistato 6mila chilometri quadrati del loro territorio e la seconda città del Paese, Kharkiv – e della situazione sul terreno. È stato affrontato anche il tema della sicurezza della centrale nucleare di Zaporizhzhia, da tempo vittima del fuoco incrociato dell’esercito russo e di quello ucraino. Il premier ha confermato ile continuodel governo italiano alle autorità e alla popolazione ucraine in tutti gli ambiti. September 13, 2022 su Open Leggi ...

DantiNicola : In campagna elettorale il populismo dà il meglio di sé. In meno di un minuto tutta l'ipocrisia di #Conte sul sosteg… - ale_dibattista : Controffensiva Ucraina, nuovi invii di armi, Putin (e dopo Putin) PD di Letta, Movimento 5 Stelle di Conte, “agenda… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con il Presidente dell’Ucraina, Volodymyr Zel… - FatimaCurzio : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Draghi ha avuto oggi una nuova conversazione telefonica con Zelensky. Il presidente del Consiglio ha confermato… - PalermoToday : Draghi chiama Zelensky: 'Pieno appoggio dell'Italia all'Ucraina' -

Dal Pnn ai diritti, fino all'immigrazione e agli aiuti all': sono due Italie contrapposte quelle emerse dal confronto Letta - Meloni a poco più di una settimana dal voto. Confronto " sintetizza oggi lo stesso Letta - , che dimostra quanto siano "...ha confermato, come spiega una nota ufficiale, il sostegno dell'Italia alle Autorità e alla popolazionein tutti gli ambiti. La telefonata è arrivata dopo un colloquio telefonico, ...L’intesa è stata raggiunta. Al Senato è stato trovato l’accordo sul Disegno di legge aiuti bis riformulato dell’emendamento sul superbonus. È quanto riferiscono i presidenti delle commissioni Bilancio ...Ho avuto una conversazione con il premier italiano Mario Draghi" e l'ho "informato degli sviluppi al fronte. Ho sottolineato l'importanza della cooperazione con l'Italia in materia di difesa. Dovremmo ...