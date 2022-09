"Su gas e inflazione ha fallito". L'attacco di Rinaldi all'Europa (Di martedì 13 settembre 2022) Antonio Maria Rinaldi, economista, Europarlamentare della Lega e componente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (Econ). Come combattere la continua impennata dei prezzi di energia e gas? «Le bacchette magiche, purtroppo, non esistono, ma esistono diversi provvedimenti che se messi insieme potrebbero mitigare questa situazione di estremo disagio di famiglie ed imprese. Il fatto di sganciare il costo dell'energia elettrica da quello del gas consentirebbe di avere dei benefici, così come sarebbe di aiuto non pagare l'energia prodotta da fonti rinnovabili - quindi fotovoltaico, idroelettrico - allo stesso prezzo del gas. E, magari, intervenire sul monopolio del mercato olandese del Ttf (l'indice di borsa del gas naturale nel mercato dei Paesi Bassi, ndr) aiuterebbe a rivedere al ribasso i prezzi».E i singoli governi ... Leggi su iltempo (Di martedì 13 settembre 2022) Antonio Maria, economista,rlamentare della Lega e componente della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo (Econ). Come combattere la continua impennata dei prezzi di energia e gas? «Le bacchette magiche, purtroppo, non esistono, ma esistono diversi provvedimenti che se messi insieme potrebbero mitigare questa situazione di estremo disagio di famiglie ed imprese. Il fatto di sganciare il costo dell'energia elettrica da quello del gas consentirebbe di avere dei benefici, così come sarebbe di aiuto non pagare l'energia prodotta da fonti rinnovabili - quindi fotovoltaico, idroelettrico - allo stesso prezzo del gas. E, magari, intervenire sul monopolio del mercato olandese del Ttf (l'indice di borsa del gas naturale nel mercato dei Paesi Bassi, ndr) aiuterebbe a rivedere al ribasso i prezzi».E i singoli governi ...

