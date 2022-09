Re Carlo in visita a Belfast, il feretro di Elisabetta stasera vola a Londra, migliaia in fila all’aeroporto (Di martedì 13 settembre 2022) Nel giorno in cui il feretro della regina Elisabetta II volerà a Londra dalla Scozia, dove nella notte migliaia di persone si sono messe in fila a Edimburgo per darle l’ultimo saluto, re Carlo III si recherà oggi in visita a Belfast, in Irlanda del Nord, all’indomani della sua visita in Scozia per rendere omaggio alla madre nella cattedrale di St. Giles. La Scozia, dove Elisabetta è morta giovedì nella sua amata residenza di Balmoral dopo 70 anni di regno, ha espresso un apprezzamento unanime per la sovrana, ma la monarchia attira emozioni più contrastanti in Irlanda del Nord, dove ci sono due comunità principali: gli unionisti, perlopiù protestanti, che si considerano britannici; e i nazionalisti, in gran parte ... Leggi su ildenaro (Di martedì 13 settembre 2022) Nel giorno in cui ildella reginaII volerà adalla Scozia, dove nella nottedi persone si sono messe ina Edimburgo per darle l’ultimo saluto, reIII si recherà oggi in, in Irlanda del Nord, all’indomani della suain Scozia per rendere omaggio alla madre nella cattedrale di St. Giles. La Scozia, doveè morta giovedì nella sua amata residenza di Balmoral dopo 70 anni di regno, ha espresso un apprezzamento unanime per la sovrana, ma la monarchia attira emozioni più contrastanti in Irlanda del Nord, dove ci sono due comunità principali: gli unionisti, perlopiù protestanti, che si considerano britannici; e i nazionalisti, in gran parte ...

ilrecarlo : Re Carlo III ha indossato il suo kilt preferito, tartan Prince Charles Edward Stuart. Si ritiene che l'uso diffuso… - eleonoradaniele : RT @storie_italiane: “ La Regina, è stata un modello per tutti. Sento sulle spalle il peso della storia” Prima visita, oggi, di Re Carlo II… - umanesimo : La visita del re Carlo III si è conclusa con l'intero Parlamento in piedi a cantare l'inno nazionale (modificato co… - LuigiF97101292 : RT @RSInews: Carlo a Westminster, poi in Scozia - Prima visita del nuovo re al Parlamento britannico, poi andrà a Edimburgo per seguire il… - riccardofasan15 : RT @storie_italiane: “ La Regina, è stata un modello per tutti. Sento sulle spalle il peso della storia” Prima visita, oggi, di Re Carlo II… -