Per i suoi 15 anni vuole solo un regalo, un chilo di cibo: la notizia fa il giro del mondo (Di martedì 13 settembre 2022) Una ragazza, per i suoi 15 anni ha scelto di ricevere come regalo di compleanno un chilo di cibo. Scopriamo insieme i dettagli. In alcuni paesi, soprattutto quelli del Sud America, il compimento del quindicesimo anno di età è un momento che viene solitamente festeggiato in grande stile. Magari al festeggiato viene regalato un viaggio, L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 13 settembre 2022) Una ragazza, per i15ha scelto di ricevere comedi compleanno undi. Scopriamo insieme i dettagli. In alcuni paesi, soprattutto quelli del Sud America, il compimento del quindicesimo anno di età è un momento che viene solitamente festeggiato in grande stile. Magari al festeggiato viene regalato un viaggio, L'articolo NewNotizie.it.

marattin : Per uscire dai guai,M5S dice che non stanno bloccando nulla perché “il DL è da settimane in Gazzetta Ufficiale”. Do… - riotta : Le cose vanno male per Putin al fronte e i suoi diplomatici in Italia mobilitano orde di troll a fare propaganda. L… - raffaellapaita : Della serie: alla vergogna non c’è mai fine. Conte ha fallito dai vaccini, ai banchi a rotelle al PNRR. Grazie al c… - stellacri92 : Si deve bombare Somer con lei in casa così le passa la voglia di fare la signora Korman quando non l’è mai stata, e… - simodedo : RT @dianacalibana: Per concludere, questa operazione social pro-nucleare non ha nulla di scientifico. Chi si propone come onnisciente in ma… -