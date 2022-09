Nomi che iniziano per J e loro significato (Di martedì 13 settembre 2022) La gran parte dei Nomi usati in Italia che iniziano con la lettera J hanno ovviamente origine straniera, inglese soprattutto, ma anche araba e francese. Fra loro alcuni Nomi sono decisamente più rari e meno usati, ma ce ne sono alcuni che ormai sono entrati a pieno titolo nella tradizione italiana e riscuotono un discreto successo dagli anni ’80, come Jessica, Jennifer – e le sue varianti, Jenny o Jennis – e, seppur in misura minore, Jasmine; questo per quanto riguarda i Nomi femminili, mentre per i Nomi maschili nel nostro Paese gode di una notevole popolarità un nome come Jonathan, anche se negli ultimi anni sembra essere un po’ in calo tra le preferenze dei genitori. Un nome che invece sta guadagnando posizioni negli ultimi anni è Joshua: il culmine nel 2014, quando a sceglierlo ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 13 settembre 2022) La gran parte deiusati in Italia checon la lettera J hanno ovviamente origine straniera, inglese soprattutto, ma anche araba e francese. Fraalcunisono decisamente più rari e meno usati, ma ce ne sono alcuni che ormai sono entrati a pieno titolo nella tradizione italiana e riscuotono un discreto successo dagli anni ’80, come Jessica, Jennifer – e le sue varianti, Jenny o Jennis – e, seppur in misura minore, Jasmine; questo per quanto riguarda ifemminili, mentre per imaschili nel nostro Paese gode di una notevole popolarità un nome come Jonathan, anche se negli ultimi anni sembra essere un po’ in calo tra le preferenze dei genitori. Un nome che invece sta guadagnando posizioni negli ultimi anni è Joshua: il culmine nel 2014, quando a sceglierlo ...

