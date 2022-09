(Di martedì 13 settembre 2022) Lanon ha mai fatto e mai farà un Suv, quella è roba per altri. E allora lacos'è? E' una. O meglio, è laa quattroe a quattro. Ma è e resta una. Il Cavallino non si trasforma in uno di quei grossi veicoli dalla guida alta che tendono sempre più ad assomigliarsi l'uno all'altro. Lanon assomiglia a nessuno: è una, punto e basta. Ma ci pensate a quattro portiere? Chi le mai viste su una Rossa.A Maranello la sfida che è partita anni fa l'hanno presa maledettamente sul serio. Mica hanno fatto una GT con quattro ruote un po' più grandi. O una GT un po' più alta. Gli squilibri tipici della formula crossover o Suv - baricentro alto, ruote ...

infoiteconomia : Nasce Purosangue, la prima Ferrari con 4 porte e 4 sedili - infoiteconomia : Nasce Purosangue, la prima Ferrari con 4 porte e 4 sedili - Affaritaliani : Nasce Purosangue, la prima Ferrari con 4 porte e 4 sedili - infoiteconomia : Nasce Purosangue, la prima Ferrari con 4 porte e 4 sedili - EstebBeltramino : Ferrari Purosangue, come nasce un 'mito' #motori -

Essendo una Ferrari - ci dicono dalla cabina di comando -assieme alle altre; laarriverà al massimo ad assorbire il 20% della produzione globale, anche per evitare le speculazioni. ...di nome e di fatto. Il nome nonda studi di marketing, ma dal brief del progetto: deve essere una Ferrari, una Ferrari vera. Non è un SUV, ma una supersportiva con quattro ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...Purosangue è una Ferrari senza compromessi. Lo dicono tutti, a Maranello: dall'ad Benedetto Vigna al direttore commerciale Enrico Galliera, dal capo del ...