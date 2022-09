My Policeman, David Dawson: "Ecco com'è stato girare scene di sesso con Harry Styles" (Di martedì 13 settembre 2022) David Dawson ha parlato dei momenti di intimità condivisi sul set di My Policeman con la star Harry Styles. Quando l'interprete di My Policeman, David Dawson, ha saputo che avrebbe dovuto girare scene di sesso con Harry Styles, ha trovato una squadra intervenuta per supportarlo. "Il regista Michael Grandage è stato meraviglioso sotto questo aspetto", ha detto Dawson a EW durante il Toronto International Film Festival. "Ha creato uno spazio pieno di nient'altro che supporto, e ha portato un meraviglioso coordinatore dell'intimità, e noi quattro abbiamo esplorato ciò che volevamo fossero quelle scene, insieme". Il ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 settembre 2022)ha parlato dei momenti di intimità condivisi sul set di Mycon la star. Quando l'interprete di My, ha saputo che avrebbe dovutodicon, ha trovato una squadra intervenuta per supportarlo. "Il regista Michael Grandage èmeraviglioso sotto questo aspetto", ha dettoa EW durante il Toronto International Film Festival. "Ha creato uno spazio pieno di nient'altro che supporto, e ha portato un meraviglioso coordinatore dell'intimità, e noi quattro abbiamo esplorato ciò che volevamo fossero quelle, insieme". Il ...

_fallingforlou_ : RT @Syndrome_Harry: Io vedendo i leaks di My Policeman e la complicità tra Harry e David è bellissima. Questo film sarà la nostra rovina ht… - barrycrump_28 : RT @HSHQIta: Harry e David sul Red Carpet dei #TIFF22 per My Policeman! - harry_wishes : RT @HSHQIta: Harry e David sul Red Carpet dei #TIFF22 per My Policeman! - elmaxicn : RT @HSHQIta: Harry e David sul Red Carpet dei #TIFF22 per My Policeman! - _Martyx_ : Io vedendo i leaks di My Policeman e la complicità tra Harry e David è bellissima. Questo film sarà la nostra rovina -