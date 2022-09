Lutto nel cinema | l’addio di tutti al più grande | “Non ti dimentichiamo”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 13 settembre 2022) Era considerato il padre della Nouvelle Vague, in queste tristi ore Liberation lo ha definito “un regista totale con mille vite ed una opera tanto prolifica”. Jean-Luc Godard è stato e resterà indubbiamente per sempre uno degli autoritografici più significativi della seconda metà del Novecento. Ora è morto elo piangono forte. La lunga, varia e scintillante storia delschermo non sarebbe la stessa senza Jean-Luc Godard, il primo cortometraggio che ha segnato in positivo la sua lunga e vincente carriera nelè Fino all’ultimo respiro (1961) con Jean Paul Belmondo, morto anche lui giusto lo scorso anno. L’ambiente dello spettacolo è in. Jean-Luc Godard, addio al maestro Jean-Luc Godard era nato a Parigi il 3 dicembre del 1930 ed è venuto a mancare dopo ...