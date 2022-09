L'Inter ottiene 3 punti importanti. Battuto il Viktoria Plzen 0 - 2 con le reti di Dzeko e Dumfries (Di martedì 13 settembre 2022) Viktoria Plzen 0 Inter 2 Marcatori: 20' pt Dzeko, 25' st Dumfries Viktoria Plzen (4 - 2 - 3 - 1): Stanek 6.5; Havel 5 (31' st Holik sv), Hejda 5, Pernica 5.5, Jemelka 5.5; Kalvach 5.5 (31' st Ndiaye ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 13 settembre 2022)2 Marcatori: 20' pt, 25' st(4 - 2 - 3 - 1): Stanek 6.5; Havel 5 (31' st Holik sv), Hejda 5, Pernica 5.5, Jemelka 5.5; Kalvach 5.5 (31' st Ndiaye ...

RSIsport : ?? L'Inter ottiene il suo primo successo in Champions League battendo il Viktoria Plzen. Tottenham sorpreso in Port… - MassimoCaputi : Dopo il #Napoli anche l'#Inter ottiene il successo nei minuti finali. In gare sofferte e complicate come queste i 3… - SignorShark : @bntmpda3 @MassimoRdV @signorbanca @supersonico1986 No ragazzi, non ho detto che non fanno due diligence, ho detto… - aureliano_il : Per me #Inzaghi è esente da colpe tattiche. Caratteriali si, ma tattiche no. Ottiene il massimo con la rosa che ha.… - MTheo97 : @bergomifabio @Rigna_risorto Ma quali episodi? Come se non ve ne fossero mai stati a favore vostro poi, tipo gol di… -