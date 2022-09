“Il momento è arrivato” Ilary Blasi e Totti | finalmente la verità da Silvia Toffanin

Leggi su tuttivip

(Di martedì 13 settembre 2022) L’estate sta per volgere al termine e, come ogni anno, i palinsesti televisivi tornano ai ritmi di sempre con novità e con le trasmissioni che sopravvivono in maniera vincente da anni come anche decenni. Una di queste per ciò che riguarda il mondo Mediaset è sicuro Verissimo die, tra gli ospiti, tutti si aspettano. L’appena ex moglie di Francescopare sia corteggiata anche dalla pungente Francesca Fagnani per Belve, tanto che l’aveva incontrata per un caffè a Cortina. Però il pubblico ha ben noto il longevo e forte rapporto che lega, dai tempi in cui erano letterine di Passaparola. Sceglierà il primo o Verissimo?, ...