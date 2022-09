"Il dolore fisico mi sta consumando": il dramma di Nina Moric, le sue condizioni di salute (Di martedì 13 settembre 2022) Cosa succede a Nina Moric? L'ex moglie di Fabrizio Corona sta trascorrendo momenti difficili. Alcuni problemi di salute la starebbero mettendo a dura prova. È proprio l'ex moglie di Fabrizio Corona a parlarne su Instagram, senza freni. “Non ho paura dell'esito dell'esame istologico, voglio solo spegnere questo dolore atroce. Pur avendo una soglia di dolore altissima, questa volta il dolore fisico mi sta consumando”, racconta la Moric. Insomma, ci sarebbe un documento - come si nota dal post - che parla di una valutazione istologica per scoprire l'origine di un problema intestinale. Nina Moric avrebbe, quindi, un problema di salute. E pare che si tratti di qualcosa di serio. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Cosa succede a? L'ex moglie di Fabrizio Corona sta trascorrendo momenti difficili. Alcuni problemi dila starebbero mettendo a dura prova. È proprio l'ex moglie di Fabrizio Corona a parlarne su Instagram, senza freni. “Non ho paura dell'esito dell'esame istologico, voglio solo spegnere questoatroce. Pur avendo una soglia dialtissima, questa volta ilmi sta”, racconta la. Insomma, ci sarebbe un documento - come si nota dal post - che parla di una valutazione istologica per scoprire l'origine di un problema intestinale.avrebbe, quindi, un problema di. E pare che si tratti di qualcosa di serio. ...

infoitsalute : Nina Moric sta male: “Il dolore fisico mi sta consumando” - infoitsalute : Nina Moric, l'ex di Corona sta male: «Il dolore fisico mi sta consumando». Il referto medico che preoccupa FOT - infoitsalute : Nina Moric non sta bene: Non ho paura, ma il dolore fisico mi sta consumando - infoitsalute : Nina Moric, problemi di salute. Su Instagram: “Questo dolore fisico mi sta consumando” - pawnshopbls : @gocciolelatte lo dico perché io ero come te:( mega sensibile sentivo tutto e oltre al dolore fisico avevo proprio… -