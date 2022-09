**Elezioni: Letta a Meloni, 'per ricercatori programma Pd su ambiente batte Fdi'** (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "A proposito di ieri, ecco il confronto tra i programmi per l'ambiente e il clima del Pd e della coalizione guidata da Fratelli d'Italia. 8,6 per noi, 4.1 per loro. Bocciati dai ricercatori indipendenti di Climalteranti e Italian Climate Network. #LettaMeloni #FollowUp #Scegli". Così Enrico Letta postando su twitter i dati di Climalteranti e Italian Climate Network dopo il botta e risposta di ieri nel confronto con Giorgia Meloni sull'ambiente. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. (Adnkronos) - "A proposito di ieri, ecco il confronto tra i programmi per l'e il clima del Pd e della coalizione guidata da Fratelli d'Italia. 8,6 per noi, 4.1 per loro. Bocciati daiindipendenti di Climalteranti e Italian Climate Network. ##FollowUp #Scegli". Così Enricopostando su twitter i dati di Climalteranti e Italian Climate Network dopo il botta e risposta di ieri nel confronto con Giorgiasull'

