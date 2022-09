Cucci: la Var si sta massacrando da sola, Rocchi dovrebbe ammettere la sudditanza tecnologica (Di martedì 13 settembre 2022) Sul Corriere dello Sport, Italo Cucci interviene sulla questione Juventus-Salernitana, con il gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci e con tutta la polemica che ne è seguita per la posizione di Candreva che teneva in gioco il difensore della Juventus. “Mi limito a prender nota che la VAR, attraverso i VAR, si sta massacrando da sola. L’annuncio della CAN, che ammette con un fi lo di dolore di non avere avuto a disposizione le immagini di Candreva che “tiene in gioco Bonucci “ in occasione del gol della vittoria juventina annullato, mi rattrista perché mi riporta alla memoria l’orgoglio, la bravura e il coraggio di un’antica classe arbitrale letteralmente cancellata da una tecnologia fallibile”. Cucci ricorda quando, il 16 aprile 1967, l’Inter di Moratti ed Herrera vinse 3-2 sul Venezia grazie a delle decisioni ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 13 settembre 2022) Sul Corriere dello Sport, Italointerviene sulla questione Juventus-Salernitana, con il gol annullato a Milik per fuorigioco di Bonucci e con tutta la polemica che ne è seguita per la posizione di Candreva che teneva in gioco il difensore della Juventus. “Mi limito a prender nota che la VAR, attraverso i VAR, si stada. L’annuncio della CAN, che ammette con un fi lo di dolore di non avere avuto a disposizione le immagini di Candreva che “tiene in gioco Bonucci “ in occasione del gol della vittoria juventina annullato, mi rattrista perché mi riporta alla memoria l’orgoglio, la bravura e il coraggio di un’antica classe arbitrale letteralmente cancellata da una tecnologia fallibile”.ricorda quando, il 16 aprile 1967, l’Inter di Moratti ed Herrera vinse 3-2 sul Venezia grazie a delle decisioni ...

