Cesari: “Chi utilizza male il Var non può fare questo mestiere, sarebbe meglio...” (Di martedì 13 settembre 2022) Cesari: “Chi utilizza male il Var non può fare questo mestiere, sarebbe meglio qualche tecnico…” A Radio CRC, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Graziano Cesari ex arbitro di Serie A. Queste le sue parole: “Quando è stato introdotto il Var tutti erano d’accordo. Sono le persone che vanno tarate per utilizzare il Var, se hanno visto tutti l’immagine di Candreva significa che c’era. -afferma Cesari - In tutte le partite ci sono le telecamere, se tu hai dimenticato di prendere in esame un’immagine televisiva non puoi dire che non c’era. È meravigliosa la tecnologia per tutti i monitor e i rallenty e poi non mi tira una linea? Non fanno vedere l’immagine del calciatore ma il ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 13 settembre 2022): “Chiil Var non puòqualche tecnico…” A Radio CRC, nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”, è intervenuto Grazianoex arbitro di Serie A. Queste le sue parole: “Quando è stato introdotto il Var tutti erano d’accordo. Sono le persone che vanno tarate perre il Var, se hanno visto tutti l’immagine di Candreva significa che c’era. -afferma- In tutte le partite ci sono le telecamere, se tu hai dimenticato di prendere in esame un’immagine televisiva non puoi dire che non c’era. È meravigliosa la tecnologia per tutti i monitor e i rallenty e poi non mi tira una linea? Non fanno vedere l’immagine del calciatore ma il ...

_SiGonfiaLaRete : #Cesari a Radio CRC: “Chi utilizza male il #Var non può fare questo mestiere, sarebbe meglio qualche tecnico…” - alessiomagno1 : @Hiroshishiba75 @Paroladeltifoso ??????Michè, quando penso che questi sono giornalisti, che fanno lo stesso mestiere d… - MilanMagnum : @Interistadoc10 Graziano Cesari spiega quello che vuole, è un ex arbitro. Tutta la classe arbitrale, ha visto altro… - alessandro_cda : RT @MaxCallegari: ??Miglior risultato stagionale per #Pressing ?? Grazie a chi c’era, davanti e dietro alle telecamere @monicabertini @Pr… - Sabatini : RT @MaxCallegari: ??Miglior risultato stagionale per #Pressing ?? Grazie a chi c’era, davanti e dietro alle telecamere @monicabertini @Pr… -