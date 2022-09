Calcio: Serie A, un turno di stop e ammenda per Fazio e Cuadrado (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo di Serie A, in merito alla partite del sesto turno, ha squalificato per una giornata Federico Fazio della Salernitana e Juan Cuadrado della Juventus e inflitto un'ammenda di cinquemila euro dopo il parapiglia nel finale di Juventus-Salernitana, che ha portato al rosso diretto per entrambi i calciatori. Un turno di stop anche per Jean Daniel Akpa Akpro dell'Empoli, Igor della Fiorentina, Arek Milik sempre della Juventus, Ruan Tressoldi del Sassuolo e Rafael Leao del Milan, tutti espulsi nell'ultimo turno. Infine, cinquemila euro di multa per Fabio Quagliarella della Sampdoria, reo di "aver proferito una frase irrispettosa davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Roma, 13 set. - (Adnkronos) - Il giudice sportivo diA, in merito alla partite del sesto, ha squalificato per una giornata Federicodella Salernitana e Juandella Juventus e inflitto un'di cinquemila euro dopo il parapiglia nel finale di Juventus-Salernitana, che ha portato al rosso diretto per entrambi i calciatori. Undianche per Jean Daniel Akpa Akpro dell'Empoli, Igor della Fiorentina, Arek Milik sempre della Juventus, Ruan Tressoldi del Sassuolo e Rafael Leao del Milan, tutti espulsi nell'ultimo. Infine, cinquemila euro di multa per Fabio Quagliarella della Sampdoria, reo di "aver proferito una frase irrispettosa davanti alla porta dello spogliatoio arbitrale".

