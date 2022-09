Anief al fianco della scuola

(Di martedì 13 settembre 2022) «Laitaliana è precaria: nasce da qui l'impellente esigenza di far attuare delle azioni concrete al legislatore, in modo da rilanciare lae superare la sua precarietà». Ne è convinto Marcello Pacifico, il Presidente di, l'Associazione Nazionale Insegnanti e Formatori, l'organizzazione sindacale che, da anni, si batte con fermezza e determinazione affinché vengano tutelati i diritti di chi lavora nella. L'occasione ci consente di svolgere con il Presidente dialcune riflessioni sul difficile momento che sta attraversando il mondo scolastico italiano. L'IMPEGNO DI. Siamo alla vigiliariapertura delle scuole, ma sembra che l'anno scolastico non inizi sotto i migliori auspici: «Ed è una vera tragedia – sottolinea il Presidente ...

... presente alla manifestazione di ieri, 30 agosto, tenutasi a Roma organizzata dal Coordinamento Modifichiamo il Concorso Straordinario Bis insieme al sindacato, ha avuto modo di intervistare ...Per la scuola italiana i supplenti rimangono "la spina nel". Lo scrive stamane La Repubblica, ricordando che ci sono "cinque i concorsi avviati dal 2020,...ampiamente condivise dache le ... Ritorno in classi affollate, vetuste e senza aeratori con 150mila docenti precari, per Anief è un paradosso: lasciamo i posti scoperti pur avendo il personale, con i fondi Pnrr priorità non centrate Il direttore della Tecnica della Scuola Alessandro Giuliani, presente alla manifestazione di ieri, 30 agosto, tenutasi a Roma organizzata dal Coordinamento Modifichiamo il Concorso Straordinario Bis i ...