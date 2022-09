Alex Albon, complicazioni respiratorie dopo l’operazione per appendicite. Il team: “Vuole tornare per il Gran Premio di Singapore” (Di martedì 13 settembre 2022) Insufficienza respiratoria causata da complicazioni post operatorie. Una notte in terapia intensiva, poi il recupero. Ora Alexander Albon sta bene. Il pilota, 26 anni, il giorno prima del Gran Premio d’Italia è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza per essere operato d’appendicite. dopo l’intervento sono sopraggiunte, spiega il team, “complicazioni anestetiche postoperatorie impreviste” e Albon è stato intubato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Albon (@Alex Albon) dopo una notte sotto osservazione, il pilota della Williams è stato trasferito in un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 settembre 2022) Insufficienza respiratoria causata dapost operatorie. Una notte in terapia intensiva, poi il recupero. Oraandersta bene. Il pilota, 26 anni, il giorno prima deld’Italia è stato ricoverato d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza per essere operato d’l’intervento sono sopraggiunte, spiega il, “anestetiche postoperatorie impreviste” eè stato intubato. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@una notte sotto osservazione, il pilota della Williams è stato trasferito in un ...

