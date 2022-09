US Open 2022: Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova completano il Career Grand Slam (Di lunedì 12 settembre 2022) Poco prima che la finale maschile tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Carlos Alcaraz prendesse il via, è arrivata un’importante impresa dal doppio femminile, il cui torneo si è chiuso con la finale. Le ceche Barbora Krejcikova e Katerina Siniakova, battendo in rimonta le americane Caty McNally e Taylor Townsend per 3-6 7-5 6-1, hanno infatti completato il Career Grand Slam: insieme avevano vinto due volte il Roland Garros (2018 e 2021) e Wimbledon (2018 e 2022) ed una gli Australian Open (2022). Il loro successo, ottenuto con una rimonta da 3-6 1-4, certifica così il dominio di Krejcikova e Siniakova nel 2022, anche se è più la seconda ad aver lasciato il segno ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 settembre 2022) Poco prima che la finale maschile tra il norvegese Casper Ruud e lo spagnolo Carlos Alcaraz prendesse il via, è arrivata un’importante impresa dal doppio femminile, il cui torneo si è chiuso con la finale. Le ceche, battendo in rimonta le americane Caty McNally e Taylor Townsend per 3-6 7-5 6-1, hanno infatti completato il: insieme avevano vinto due volte il Roland Garros (2018 e 2021) e Wimbledon (2018 e) ed una gli Australian). Il loro successo, ottenuto con una rimonta da 3-6 1-4, certifica così il dominio dinel, anche se è più la seconda ad aver lasciato il segno ...

