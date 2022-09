Thomas Muller: “Lewandowski? Spero che l’accoglienza sia calorosa” (Di lunedì 12 settembre 2022) Thomas Muller si è espresso alla vigilia della sfida di Champions League che metterà di fronte il Bayern Monaco ed il Barcellona di Robert Lewandowski, appena passato in blaugrana e compagno di mille battaglie con lui nel club bavarese. Così l’attaccante tedesco: “Lewy ha fatto molto per noi e Spero che l’accoglienza sia calorosa. Non so però come si comporteranno i tifosi nei suoi confronti. Esprimeranno le loro emozioni liberamente”. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 12 settembre 2022)si è espresso alla vigilia della sfida di Champions League che metterà di fronte il Bayern Monaco ed il Barcellona di Robert, appena passato in blaugrana e compagno di mille battaglie con lui nel club bavarese. Così l’attaccante tedesco: “Lewy ha fatto molto per noi echesia. Non so però come si comporteranno i tifosi nei suoi confronti. Esprimeranno le loro emozioni liberamente”. SportFace.

