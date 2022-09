SuperEnalotto | pioggia di “5” da 13mila euro nel Lazio | la fortuna bacia anche Fondi

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 12 settembre 2022)– Ilsorride ancora grazie al: nel concorso del 10 settembre, come riporta Agipronews, sono stati centrati undici “5” del valore di 13.446,66ciascuno. Ben sei di questi sono arrivati presso il bar di via Lombardia 17 a Cassino, in provincia di Frosinone, per una vincita totale pari a oltre 80 mila. Altre tre vincite sono invece state registrate presso la tabaccheria di via Astura 45 a Borgo Santa Marina, in provincia di Latina, mentre un’altra è stata convalidata nel bar di via Casilina km 63 ad Anagni, in provincia di Frosinone. L’ultima, invece, è stata centrata nella tabaccheria di via della Stazione 56 a, in provincia di Latina. Il Jackpot, intanto, sale ulteriormente arrivando a quota 270,3 milioni di– record nella ...