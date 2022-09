Rigassificatori | Tabarelli | ' Mi ricorda il nucleare | litighiamoincapacità della nostra classe politica'

(Di lunedì 12 settembre 2022) - Il presidente di Nomisma Energia oggi a Omnibus: 'Litighiamo per fare due, l'Olanda ne ha fatto uno la scorsa settimana in quattro mesi. E facciamo arrivare del gas nel più grande ...

La7

- Il presidente di Nomisma Energia oggi a Omnibus: 'Litighiamo per fare due, l'Olanda ne ha fatto uno la scorsa settimana in quattro mesi. E facciamo arrivare del gas nel più grande rigassificatore a largo di Rovigo e sotto c'è del gas che potremmo produrre da ...snocciola poi qualche numero: 'Noi ne prendevamo ( di gas, ndr ) 29 dalla Russia, 7 - 8 in più ce li darà l'Algeria, altri 6 arriveranno dai treesistenti e dal Tap , mentre ... Rigassificatori, Tabarelli: "Lasciamo stare... è stata una lacerazione per la nostra incapacità di fare della democrazia" Il presidente di Nomisma Energia oggi a Omnibus: "Litighiamo per fare due rigassificatori, l'Olanda ne ha fatto uno la scorsa settimana in quattro mesi. E facciamo arrivare del gas nel più grande riga ...Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, ci spiega il ricatto del gas russo e parla già di un piano di razionamenti e di nucleare.