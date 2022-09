Rangers-Napoli: che tipo di sfida aspetta gli azzurri? (Di lunedì 12 settembre 2022) In vista della seconda uscita stagionale di Champions League, il Napoli dovrà affrontare la difficile trasferta di Glasgow per sfidare i Rangers. Gli scozzesi non hanno iniziato al meglio la loro avventura europea: hanno subito una pesante sconfitta contro l’Ajax per 4-0, per questo motivo la sfida contro il Napoli rappresenta un primo snodo fondamentale per la qualificazione alle fasi successive della maggiore competizione europea. Oltre alla pesante sconfitta rimediata all’Amsterdam Arena, durante l’ultimo match giocato in campionato, prima dell’interruzione per i funerali della Regina Elisabetta II, gli uomini di mister Giovanni van Bronckhorst sono usciti sconfitti per 4-0 da uno dei match più sentiti dai tifosi: l’Old Firm contro gli storici rivali del Celtic. (Photo by Ian MacNicol/Getty ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 12 settembre 2022) In vista della seconda uscita stagionale di Champions League, ildovrà affrontare la difficile trasferta di Glasgow perre i. Gli scozzesi non hanno iniziato al meglio la loro avventura europea: hanno subito una pesante sconfitta contro l’Ajax per 4-0, per questo motivo lacontro ilrappresenta un primo snodo fondamentale per la qualificazione alle fasi successive della maggiore competizione europea. Oltre alla pesante sconfitta rimediata all’Amsterdam Arena, durante l’ultimo match giocato in campionato, prima dell’interruzione per i funerali della Regina Elisabetta II, gli uomini di mister Giovanni van Bronckhorst sono usciti sconfitti per 4-0 da uno dei match più sentiti dai tifosi: l’Old Firm contro gli storici rivali del Celtic. (Photo by Ian MacNicol/Getty ...

sscnapoli : ?? #RangersNapoli posticipata a mercoledì 14 settembre alle ore 21:00. Chiuso il settore ospiti. ??… - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Rangers-Napoli spostata a mercoledì 14 per motivi di ordine pubblico ?? - sscnapoli : ??? #RangersNapoli sarà diretta dall’arbitro spagnolo Lahoz - NapoliCM : ???? Probabili Formazioni Rangers Napoli: Simeone in vantaggio su Raspadori ??? - zazoomblog : Annuncio a sorpresa per Rangers-Napoli succederà prima del fischio d’inizio - #Annuncio #sorpresa #Rangers-Napoli -