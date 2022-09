Juve, il tifoso Giletti: ''Assurdo, non sanno nemmeno tirare una riga'' (Di lunedì 12 settembre 2022) Massimo Giletti grande tifoso della Juve dice la sua sul gol annullato a Milik nella gara contro la Salernitana: 'Al limite ... Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 12 settembre 2022) Massimograndedelladice la sua sul gol annullato a Milik nella gara contro la Salernitana: 'Al limite ...

romeoagresti : #Miretti: 'Avevo 8 anni quando ho scelto la Juve, tifavo Juve, per me venire qui non è stato difficile. C'è stato l… - cn1926it : #Juve, il tifoso Giletti: “Assurdo, gli arbitri non sanno nemmeno tirare una riga” - vincenzorro11 : @CaveloX9 Peccato solo che nn abbiamo vinto Ma poi io tifoso dovrei incaxxarmi col Var e difendere stramilionari ch… - alis__14 : RT @robypava: Sapete perché non ho speranze per il futuro del calcio italiano? Perché il tifoso medio non capisce che la gravità di quanto… - DomenicoFiore92 : @mike_fusco Mike lo sai benissimo che il tifoso medio gode quando alla Juve succedono episodi del genere. Per loro… -