Gol annullato a Milik, Caressa: «immagini clamorose, Candreva terrebbe in gioco Bonucci di 50 cm.» (Di lunedì 12 settembre 2022) Juventus-Salernitana è stata una partita soporifera fino al 90esimo dopodiché è successo di tutto. La Salernitana stava vincendo 2-1, poi la Juve ha pareggiato con Bonucci e infine ha segnato il 3-2 con Milik che si è tolto la maglia e si è beccato la seconda ammonizione e quindi è stato espulso. Il gol però è stato annullato per fuorigioco di Bonucci che è stato considerato in posizione attiva anche se non ha toccato il pallone. Allegri a Dazn ha dichiarato che però sull’angolo Candreva potrebbe tenere in gioco Bonucci ma non si trovano le immagini. La foto della posizione di Candreva ha cominciato a circolare su Twitter. Caressa a Sky ha recuperato l’immagine da cui Candreva ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 12 settembre 2022) Juventus-Salernitana è stata una partita soporifera fino al 90esimo dopodiché è successo di tutto. La Salernitana stava vincendo 2-1, poi la Juve ha pareggiato cone infine ha segnato il 3-2 conche si è tolto la maglia e si è beccato la seconda ammonizione e quindi è stato espulso. Il gol però è statoper fuoridiche è stato considerato in posizione attiva anche se non ha toccato il pallone. Allegri a Dazn ha dichiarato che però sull’angolopotrebbe tenere inma non si trovano le. La foto della posizione diha cominciato a circolare su Twitter.a Sky ha recuperato l’immagine da cui...

capuanogio : Se non c’è un’immagine che dimostra un tocco di #Bonucci il gol annullato è totalmente incomprensibile.… - DAZN_IT : Marelli fa chiarezza riguardo il gol annullato alla #Juve. #JuveSalernitana #SerieATIM #DAZN - sportface2016 : +++#JuventusSalernitana, #Allegri non ci sta: 'Hanno annullato un gol per fuorigioco, ma a #Bonucci tolgono la magl… - chiaracpaola : RT @Anto__rus: Comunque se avessero annullato questo gol al Milan adesso Pioli e Maldini piangerebbero a reti unificate chiedendo l’esecuzi… - gaetpoli12 : @wazzaCN @capuanogio Ma quale Candreva tu dimmi se quello è un gol da annullare? E rispondimi come se lo avessero a… -